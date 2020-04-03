Слесарь из Екатеринбурга заплатит 30 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе

Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области задержали проживающего в одном из хостелов Екатеринбурга 40-летнего слесаря, который в социальных сетях распространял фейковую информацию о положении дел в регионе во время эпидемии коронавируса.

Как рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, задержанный мужчина оказался ранее судимым по «наркотической» статье уроженцем города Шадринска. Он писал в социальных сетях комментарии, которыми «вводил в заблуждение жителей сразу двух областей — Свердловской и Курганской».

«Задержанный гражданин работает слесарем в шиномонтаже в Екатеринбурге. Он не соблюдал режим самоизоляции, находился на рабочем месте, откуда и сочинял свои недостоверные ужастики. Их смысл сводился к тому, что в Свердловской области якобы от страшного вируса уже погибло порядка 100 человек, а власти об этом якобы умалчивают и запрещают медикам ставить правдивый диагноз. Любитель бурных негативных фантазий хотел таким образом привлечь к себе внимание пользователей социальной сети "ВКонтакте", продемонстрировать, что он хорошо осведомлён о состоянии дел с коронавирусом», — рассказал Валерий Горелых.

Полиция возбудила в отношении задержанного административное дело за «распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности». Санкции статьи предусматривают штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Мировой суд Кировского района Екатеринбурга 3 апреля признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и присудил выплатить штраф 30 тысяч рублей.