Следственный комитет возбудил против Алексея Навального уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере

Следственный комитет возбудил против политика и оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, Фонд борьбы с коррупцией собрал с граждан пожертвования в размере 588 миллионов рублей для нужд ряда некоммерческих организаций. Однако, как думают следователи, Навальный как их фактический руководитель потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные нужды: «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей».

«Таким образом, собранные с граждан средства были похищены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению», — отметили в ведомстве.

По данным некоторых СМИ, Навальный совершил 21 поездку за рубеж за 3 года. Также политик потратил более 3 миллионов рублей из пожертвований на обучение дочери в Стэнфорде. Другой руководитель ФБК, Леонид Волков, приобрёл дом в Люксембурге за 700 тысяч евро.