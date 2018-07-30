Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего на заводе УГМК

Серовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области начал доследственную проверку по факту гибели рабочего на Надеждинском металлургическом заводе, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет Znak.com.

По словам представителей СК, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии, проводится судебная медицинская экспертиза тела умершего для установления давности и точной причины смерти.

«Следователи получат документы по обеспечению безопасности на производстве, опросят очевидцев и руководство предприятия. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — сообщили представители силового ведомства.

31-летний рабочий погиб 28 июля на стане 320-го сортопрокатного цеха — во время рабочей смены он зацепился одеждой и его затянуло в валки стана. Он получил тяжёлые травмы рёбер и внутренних органов, был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось.

Как сообщили в пресс-службе УГМК, куда входит завод, «администрация предприятия оказывает полное содействие компетентным органам, проводящим проверку по факту несчастного случая, в ходе которой будут установлены условия и обстоятельства произошедшего».

По факту ЧП свою проверку также проводит и прокуратура Свердловской области.