Следователи отправили в суд дело «ловца покемонов» Руслана Соколовского

В СК закончили расследовать дело блогера Руслана Соколовского, которого задержали после ловли покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Дело о преступлениях экстремистского характера, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о незаконном обороте шпионских средств отправлено в суд, сообщает портал E1.ru.

Накануне разбирательства блогера отпустили под домашний арест.

«По данным следствия, в период с мая 2013-го по сентябрь 2016 года обвиняемый, используя доступ к интернету, изготовил и разместил в YouTube 9 видеофайлов, которые, согласно проведённой в ходе следствия судебной комплексной психолого-лингвистическо-религиоведческо-социологическо-культурологической экспертизе, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группe», – сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

При этом, согласно материалам уголовного дела, размещение некоторых из роликов было оценено экспертами как «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Также Соколовского будут судить за найденный у него во время обысков фото-видеорегистратор, смонтированный в корпусе шариковой авторучки. Его посчитали «специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения и регистрации визуальной и акустической информации».

Ранее, 13 февраля, когда дело ушло на утверждение в прокуратуру, Соколовского отпустили из СИЗО под домашний арест.

Напомним, что блогера уже отпускали под домашний арест с условием, что он не будет общаться со СМИ и посторонними. Но к нему на день рождения пришла его девушка, и их застал инспектор. После этого Соколовского вернули в СИЗО прямо из зала суда.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Znak.com