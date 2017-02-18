Следователи Нижнего Тагила назвали причину смерти ребёнка, погибшего ночью рядом с мамой
В следственном отделе СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила назвали предварительную причину смерти 4-летнего мальчика, который был обнаружен мёртвым утром 20 февраля. Как сообщил АН «Между строк» руководитель отдела Денис Кельбиханов, смерть наступила из-за асфиксии рвотными массами.
ИА «Все новости» в правоохранительных органах уточнили, что ребёнок имел серьёзное заболевание, из-за которого у него не действовали шея и ноги. При этом семья, в которой остались ещё двое детей, считается благополучной, в поле зрения органов опеки или ПДН не попадала. В настоящее время продолжается доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Агентство новостей «Между строк»