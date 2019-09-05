Скворцова пообещала до декабря принять закон о продаже алкоголя с 21 года

Глава Минздрава Вероника Скворцова на площадке Восточного экономического форума заявила, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года могут принять в течение этого года, пишет «Дождь».

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. <…> Мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — сказала Скворцова.

Также на форуме Вероника Скворцова высказалась против дистанционной продажи алкоголя, которая, по её мнению, нивелирует все законодательные запреты в области регулирования продаж алкогольных напитков.