Скворцова пообещала до декабря принять закон о продаже алкоголя с 21 года

Глава Минздрава Вероника Скворцова на площадке Восточного экономического форума заявила, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года могут принять в течение этого года, пишет «Дождь».
«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. <…> Мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — сказала Скворцова.
Также на форуме Вероника Скворцова высказалась против дистанционной продажи алкоголя, которая, по её мнению, нивелирует все законодательные запреты в области регулирования продаж алкогольных напитков.
«Мы шлифовали законодательство в течение последних лет, вводя шаг за шагом определённые ограничения и по территории распространения алкоголя, и по возрасту, и по часам продажи. Причём есть федеральные установки, а есть ещё некоторые регионы, которые у себя ужесточают своими нормативными актами и, скажем, вообще ограничивали с восьми вечера продажу алкоголя. Там, где это делалось, мы видели очень хорошие результаты», — подчеркнула Скворцова.