Скульпторы из Нижнего Тагила стали призёрами конкурса «Металл, камень, идея — 2020»

В Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге назвали имена лауреатов XXI Всероссийского конкурса ювелирного, камнерезного и гранильного искусства имени Денисова-Уральского «Металл, камень, идея — 2020». Награды получили студенты НТГСПИ и профессиональные ювелиры Нижнего Тагила.

В этом году в конкурсе участвовало более 170 художников из Костромской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей, а также из Удмуртии, Пермского края и Санкт-Петербурга. На суд жюри было представлено почти 400 произведений в шести номинациях: «Ученическая», «Студенческая», «Огранка самоцветов», «Украшение интерьера», «Авторское ювелирное произведение» и «Авторское камнерезное произведение», сообщает портал «Культура Урала».

Тагильский скульптор, преподаватель худграфа НТГСПИ Игорь Толкачёв получил диплом имени М. Л. Бабина, а скульпторы Максим Нуштаев и Юрий Носков взяли диплом имени В. Н. Шицалова за совместную работу «Друзья».

В номинации «Студенческая работа» две награды у студентов тагильского худграфа Станислава Поспелова (второе место) и Полины Ковачёвой (третье место).

Обладателем Гран-при конкурса стала Ольга Шемелина из Кунгура со своей скульптурой «Сон». Ещё одна награда «Приз зрительских симпатий», представляющая собой сердце в ладонях, будет вручена по итогам отзывов посетителей выставки работ участников конкурса, которая работает до 27 декабря в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства. Музей находится в Екатеринбурге по адресу проспект Ленина, 37.