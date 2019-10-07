СКР отказал в возбуждении уголовного дела против полицейских, задержавших журналиста Илью Азара

СК отказал в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые 2 сентября задержали муниципального депутата и журналиста Илью Азара. При этом правоохранители оставили в опасности его двухлетнюю дочь. Ребёнок пробыл один в открытой квартире 30 минут.

«Проверка законности и обоснованности решений, принятых должностными лицами при реализации имеющихся у них полномочий, осуществляется по правилам, установленным соответствующим процессуальным законодательством, и не может подменяться инициированием уголовного преследования в отношении должностных лиц, их принявших», — цитирует Znak.com ответ СК, опубликованный в телеграм-канале Ильи Азара.

Также в отношении полицейских не будет проводиться служебная проверка, поскольку заявление Азара, направленное в правоохранительные органы, «не содержит достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления».

Напомним, Азара задержали 2 сентября по обвинению в повторном нарушении правил проведения митингов из-за участия в оппозиционной акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму. В тот день журналист уложил дочь спать в 21:00 и вышел покурить на балкон лестничной клетки. Там к нему подошли силовики и сообщили, что он задержан. По словам Азара, полицейские не представились и не предъявили служебных удостоверений. Журналист объяснил им, что в квартире находится без присмотра его малолетняя дочь, но правоохранители не позволили ему дождаться возвращения супруги, которая смогла приехать домой только спустя полчаса.