СКР отказал в возбуждении уголовного дела против полицейских, задержавших журналиста Илью Азара

СК отказал в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые 2 сентября задержали муниципального депутата и журналиста Илью Азара. При этом правоохранители оставили в опасности его двухлетнюю дочь. Ребёнок пробыл один в открытой квартире 30 минут.
«Проверка законности и обоснованности решений, принятых должностными лицами при реализации имеющихся у них полномочий, осуществляется по правилам, установленным соответствующим процессуальным законодательством, и не может подменяться инициированием уголовного преследования в отношении должностных лиц, их принявших», — цитирует Znak.com ответ СК, опубликованный в телеграм-канале Ильи Азара.
Также в отношении полицейских не будет проводиться служебная проверка, поскольку заявление Азара, направленное в правоохранительные органы, «не содержит достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления».
Напомним, Азара задержали 2 сентября по обвинению в повторном нарушении правил проведения митингов из-за участия в оппозиционной акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму. В тот день журналист уложил дочь спать в 21:00 и вышел покурить на балкон лестничной клетки. Там к нему подошли силовики и сообщили, что он задержан. По словам Азара, полицейские не представились и не предъявили служебных удостоверений. Журналист объяснил им, что в квартире находится без присмотра его малолетняя дочь, но правоохранители не позволили ему дождаться возвращения супруги, которая смогла приехать домой только спустя полчаса.
«Данные сотрудники полиции совершили действия, выходящие за пределы их полномочий, они оставили в опасности малолетнего ребёнка», — говорится в заявлении Азара.