«СКОРПИОН тимбилдинг»: В Нижнем Тагиле поисковый отряд запустил проект о выживании в природной и городской среде

Волонтёры поискового отряда «Скорпион» запустили проект, где рассказывают, как правильно вести себя в природной зоне и городе. В основном лекции проходят в лесу, где дети и их родители в игровой форме знакомятся с другой стороной леса. Так, считают организаторы, знания лучше усваиваются.

«В некоторых конкурсах используется верёвка или оградительная лента. Есть вертикальная и горизонтальная паутина. С помощью этих препятствий дети учатся находить пути прохода, что можно сравнить со сложнопроходимыми местами в лесу. Ещё один конкурс — составление списка того, что нужно брать с собой в лес, на время. Благодаря ограничению во времени и командной работе ребята лучше закрепляют знания пройденного материала и запоминают быстрее», — рассказала Олеся Кондратенко.

Проект «СКОРПИОН тимбилдинг» начал свою работу в начале сентября. За неполный месяц курсы прошли более 100 тагильчан. В основном это ученики начальных классов и воспитанники детских домов. Волонтёры уверены, что мероприятия проекта являются хорошей профилактикой несчастных случаев и помогают сплотиться любому коллективу.