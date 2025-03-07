Скорость, качество, доступность. В Нижнем Тагиле открылась сеть современных химчисток «РАСЧИСТКА»

Ваша одежда потеряла прежний вид и требует обновления. Можно купить новую, а можно обратиться в сеть химчисток «РАСЧИСТКА», которая недавно открылась в Нижнем Тагиле. Здесь используют самые современные технологии и безопасные моющие средства, чтобы обеспечить качественную и бережную чистку для всех типов тканей. Аквачистка деликатных тканей, свадебных платьев, химчистка верхней одежды, чистка пуха и пера с пошивом новых наперников, услуги ателье, прачечной и ремонт одежды.

Сейчас в городе действует пункт выдачи и приёма вещей на улице Газетной, 97а в Центральном торговом комплексе, в марте состоится открытие ещё двух отделений сети в ТЦ «ДЕПО» и в гипермаркете «Лента» на Гальянке. Также в сети химчисток работает доставка, чистые вещи можно получить с помощью курьера и отправить на чистку в организацию, что сокращает затраты времени. Почему сеть химчисток «РАСЧИСТКА» открывается в Нижнем Тагиле?

«Мы принимали решение об открытии химчистки в Нижнем Тагиле действуя в рамках развития собственной сети под брендом “РАСЧИСТКА”. Кроме Тагила работаем ещё в наших столицах, Москве и Санкт-Петербурге. Так что это наш первый региональный опыт. Почему именно Тагил? Потому что это крупный, известный, промышленный город, где мы увидели возможность реализовать свою концепцию. Суть которой — развить сети аквачисток, то есть, химчисток XXI века. Скорость, качество и доступность», — рассказали сотрудники сети.

Химчистка вещей появилась в XIX веке. В качестве чистящего средства использовали бензин и керосин и лишь в 1930-х годах XX века стали использовать тетрахлорэтилен в качестве идеального растворителя, который стал крайне востребованным из-за устойчивости и не горючести. С тех пор технологии чистки сильно изменились.

«Обратите внимание, насколько изменились материалы, из которых состоит наша одежда! Поэтому и понадобились новые технологии, обеспечивающее их чистку. Наше появление — это естественный ход эволюции в сфере ухода за вашими вещами. Так что — добро пожаловать в химчистку XXI века», — говорят в «РАСЧИСТКЕ».

В сети химчисток установлено новейшее современное оборудование. При аквачистке используются профессиональные стиральные машины, предусматривающие тонкую настройку режимов, а вместо порошка применяются более щадящие жидкие и гелеобразные вещества. Также при стрике исключаются растворители, токсичные испарители и другая жесткая химия. В ход идут только биологически разлагаемые средства, которые не загрязняют окружающую среду. Кроме того, эко-средства не вызывают раздражения и аллергии, а потому идеально подходят и для чистки детских вещей.

Для жителей Нижнего Тагила также действует программа лояльности и скидок.

«“РАСЧИСТКА” Нижний Тагил предоставляет скидки: пенсионерам, многодетным семьям, студентам, сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим — 10 %, участникам СВО — 20%, скидка в день рождения — 10%, она действует три дня до дня рождения и три дня после, акции и скидки к календарным праздникам — 10 %, в такие праздники как: 8 марта, 23 февраля, Новый год и Рождество», — отмечают в компании.

Команда сети состоит из опытных специалистов, которые знают всё о тканях и технологиях чистки. Они работают с кожей, шерстью, шелком и другими деликатными материалами, всегда учитывая особенности каждой ткани. «РАСЧИСТКА» уверена в своих силах и гарантирует отличный результат.

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