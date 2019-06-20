Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган скончался после продолжительной болезни на 57-м году жизни, со ссылкой на представителя семьи банкира пишет ТАСС.

«С прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган», — говорится в сообщении «Уралсиба».

Что стало причиной смерти Когана, пока неизвестно. В 2018 году банкир перенёс инсульт.

Банк «Уралсиб» с ноября 2015 года находится на санации. Инвестором при финансовом оздоровлении выступал Владимир Коган, который приобрёл 82% акций банка у Николая Цветкова. Коган на середину марта 2019 года владел 81,81% акций «Уралсиба», Цветков — 11,35%.

Владимир Коган занимал 140-е место в списке 200 богатейших людей России, который составляет журнал Forbes. В 2019 году издание оценивало его состояние в 750 миллионов долларов.