​​​​​​​«Скончался в результате осложнений». В Уфе умер мэр, заразившийся коронавирусной инфекцией

На 62-м году жизни умер мэр Уфы Ульфат Мустафин. В пресс-службе главы Башкирии рассказали, что он скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Сегодня, 29 октября, после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ульфат Мустафин родился 4 мая 1959 года в Башкирии, окончил Уфимский авиационный институт по специальности «организация и нормирование труда». На пост главы городской администрации его назначили 29 октября 2018 года.