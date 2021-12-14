Скончался тагильский тренер летающих лыжников Александр Байбородов

13 декабря на 67-м году жизни скончался старший тренер отделения прыжков на лыжах с трамплина спортшколы «Аист» Александр Павлович Байбородов. В последнее время тренер тяжело болел.

«Александр Павлович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, мудрости. Мы навсегда запомним его неуёмную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные качества. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах навсегда», — сообщил коллектив спортивной школы «Аист».

Александр Байбородов — мастер спорта СССР. За свою тренерскую карьеру подготовил множество участников российских и международных турниров. Его учеником был и Илья Маньков, который в 2019 году завоевал серебряную медаль в Еврокубке. Он стал самым молодым участником состязания. Стефания Надымова, выступающая за Пермский край в лыжном двоеборье, однажды призналась в интервью, что вернуться в большой спорт и поверить в себя после травмы её заставил тренер «Аиста» Александр Байбородов. Сегодня Надымова регулярно попадает в число призёров на этапах Континентального кубка.