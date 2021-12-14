Скончался режиссёр легендарной «Ассы» Сергей Соловьёв

Кинорежиссёр, сценарист, народный артист России Сергей Соловьёв скончался в возрасте 77 лет в Москве. Как сообщает «Интерфакс», режиссёр долгое время боролся с тяжёлой болезнью.

Сергей Соловьёв родился 25 августа 1944 года в Карелии. За свою карьеру снял более 20 фильмов. Наиболее известные из них — «Асса» (12+) с Виктором Цоем, «Сто дней после детства» (12+), «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (16+).

Соловьёв в 1981 и 1987 годах вошёл в состав жюри Венецианского кинофестиваля. В 2002 году выступил за создание международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и всё это время был его бессменным президентом. В 2016 году Сергей Соловьёв был среди гостей первого Уральского фестиваля российского кино в Екатеринбурге.