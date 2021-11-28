Скончался основоположник русского рока Александр Градский

Сегодня ночью скончался народный артист России певец и композитор Александр Градский, сообщает РИА Новости. 3 ноября музыканту исполнилось 72 года.

В пятницу, 26 ноября, Градского экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт. Как пишет РИА Новости, здоровье музыканта ухудшилось после перенесённой в сентябре коронавирусной инфекции. Он почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах и проблемы с давлением. Последние дни Градский находился в реанимации.

Александр Градский — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт и композитор. Его называли одним из основоположников русского рока. Он несколько лет участвовал в качестве наставника в музыкальном шоу «Голос» (12+).