Скончался ортопед-травматолог ГБ № 1 Нижнего Тагила Илья Петров 

Накануне, 13 июля, в Нижнем Тагиле на 53-м году жизни скончался врач ортопед-травматолог высшей категории Илья Петров. Илья Вячеславович 29 лет проработал в ГБ № 1 на Вагонке, коллектив медучреждения вспоминает его, как талантливого специалиста и доброго друга.

В 1993 году Илья Петров пришёл работать врачом-интерном в Городскую больницу № 1. С 2020 года работал в должности заведующего травматологическим отделением.

«Илья Вячеславович был замечательным и талантливым специалистом. Наш коллектив потерял не просто доктора, он потерял друга, единомышленника и коллегу. Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служению людям. Всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Повседневное общение с Ильёй Вячеславовичем приносило не только позитив, радость и заряд энергии, но и помогало обогатиться ценным опытом», — говорят в ГБ № 1.

Прощание с доктором состоится 15 июля в 15:30 в ритуальном комплексе «Реквием» на Челюскинцев, 47.