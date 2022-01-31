30 января на 86-м году жизни скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлёв. Актёр был известен по фильмам «Иван Васильевич меняет профессию» (6+) режиссёра Леонида Гайдая, «Афоня» (12+) Георгия Данелии, «Вий» (12+) Георгия Кропачева и Константина Ершова, «Золотой телёнок» (0+) Михаила Швейцера и другим лентам, вошедшим в Золотой фонд российского кинематографа.

Как сообщает ТАСС, перед Рождеством Леонид Куравлёв был госпитализирован с подозрением на коронавирус. У актёра диагностировали пневмонию, и буквально за 10 дней процент поражения увеличился в четыре раза. Организм актёра не смог справиться с заболеванием — из-за гипоксии и интоксикации начал отказывать мозг. Звезду советского кино перевели в хоспис, где он и скончался 30 января.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище рядом с супругой Ниной.