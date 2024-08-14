Скончался известный тагильский скульптор Владимир Павленко

13 августа после продолжительной тяжёлой болезни на 82-м году жизни умер известный тагильский скульптор, член Союза художников России Владимир Ильич Павленко. Тагильчане прекрасно знают произведения мастера: памятник Серго Орджоникидзе в Дзержинском районе, памятник металлургам у подножья Лисьей горы, скульптурную композицию «Гора Высокая» в парке имени Бондина и другие.

Владимир Павленко родился 2 июля 1943 года в Нижнем Тагиле. В 1952–1962 годах учился в студии ДК НТМК у Михаила Дистергефта. В 1972 году окончил Уральское училище прикладного искусства, а в 1984 году — художественно-графический факультет Нижнетагильского пединститута. Работал в художественно-промышленных мастерских художественного фонда города Иркутска, охотником-промысловиком. С его работами в области монументальной скульптуры хорошо знакомы в Хебе (Чешская Республика), Перми, Архангельске, Калининграде.

«До последнего дня он мужественно боролся с тяжелейшей болезнью. Владимир Ильич Павленко для многих был не просто художником или другом, но учителем и проводником в мир искреннего и честного искусства, бескомпромиссности, любви к Уралу, и шире — к пониманию устройства макро- и микрокосмоса. “Хуже значит лучше” — его слова про силу, которая есть в каждом из нас…» — написала в соцсетях его дочь Ксения Ларина.

С 1986 года Павленко работал в Нижнем Тагиле. Был участником городских, областных, республиканских и международных художественных выставок с 1979 года. Участник художественных симпозиумов и фестивалей в Москве, Перми, Салехарде, Добрянке, Екатеринбурге. Признанный мастер в области станковой, монументальной и ледовой скульптуры. С 2010 года Владимир Ильич преподавал в Уральском колледже прикладного искусства и дизайна.

Прощание с мастером состоится 16 августа в 10:30 в зале «Реквием».