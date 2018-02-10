Скончался глава Общественной палаты Екатеринбурга Яков Спектор

В Екатеринбурге на 74-м году жизни после продолжительной болезни скончался председатель городской Общественной палаты Яков Спектор, сообщается на сайте администрации города. Яков Спектор возглавлял Общественную палату города с 2015 года.

С 1979 года Яков Спектор работал начальником Орджоникидзевского райкомхоза, в 1986 году был переведён на должность начальника цеха «Уралмашзавода», а в 1991 году назначен на должность начальника управления транспортных перевозок — главного диспетчера «Уралмашзавода».

С 2000 по 2004 год Спектор занимал пост главы администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. С 2005 года Яков Спектор — депутат и заместитель председателя Екатеринбургской городской Думы IV и V созывов.