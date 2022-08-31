Скончался экс-президент СССР Михаил Горбачёв

В ночь на 31 августа скончался последний генсек и единственный в истории СССР президент Михаил Горбачёв. Политик ушёл из жизни в возрасте 92 лет после тяжёлой и продолжительной болезни почек. С 2020 года Горбачёв находился в Центральной клинической больнице Москвы.

Михаил Сергеевич Горбачёв был первым лицом СССР с 1985 по 1991 год. К периоду его правления относятся такие знаковые события, как: перестройка, окончание холодной войны, распад Советского Союза, распад военного Варшавского блока. Михаил Горбачёв сложил с себя полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, после подписания главами 11 союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования СССР.