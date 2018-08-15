Скончался Эдуард Успенский

В Москве на 81-м году жизни скончался писатель Эдуард Успенский. Драматург и сценарист умер вечером 14 августа в частном доме в деревне Пучково, которая входит в Троицкий административный округ Москвы. Ранее стало известно, что у писателя обнаружили злокачественное новообразование. 9 августа источник в столичных медицинских кругах рассказал ТАСС, что Успенский потерял сознание дома и ему потребовалась неотложная помощь.

Советский и российский писатель родился в подмосковном Егорьевске 22 декабря 1937 года. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Первые стихи для детей начал печатать в «Литературной газете». Среди придуманных им персонажей, которые обрели невероятную популярность, — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пёс Шарик, братья Колобки и др.

В 2010 году Успенский стал лауреатом премии имени Корнея Чуковского в номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе». Его произведения переведены более чем на 25 языков.