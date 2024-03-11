Скончался чемпион СССР по хоккею из Нижнего Тагила Владимир Зубрильчев

Накануне, 10 марта, в возрасте 63 лет скончался уроженец Нижнего Тагила бывший нападающий московского «Динамо» Владимир Зубрильчев. Об это сообщила пресс-служба клуба.

Причина смерти ветерана спорта СССР в настоящее время не сообщается.

Свою профессиональную карьеру Владимир Зубрильчев начинал в тагильском «Спутнике», игравшем во второй лиге чемпионата СССР. В 1979–1980 годах спортсмен выступал за минское «Динамо», а позже, с 1980 по 1984 год, — за команду «Динамо» из Харькова.

С 1984 года Зубрильчев стал игроком московского «Динамо» и за 6 сезонов забросил 74 шайбы в 235 матчах чемпионата СССР. Стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата СССР. В 1985 году участвовал в турне советских хоккейных команд ЦСКА и «Динамо» по Северной Америке. В 1990 году стал чемпионом СССР в составе московского «Динамо».

С 1991-го целый год Владимир Зубрильчев выступал за польский хоккейный клуб «Краковия». Позже стал резидентом московского «Динамо-2». А в конце 1990-х сыграл четыре матча за ЦСКА.