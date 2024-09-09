Скончался Александр Масляков

Вчера, 8 сентября, на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший ведущий КВН Александр Масляков. Александр Васильевич Масляков был бессменным ведущим телевизионных игр Клуба весёлых и находчивых с 1964 до 2022 года. Из КВН вышло множество известных юмористов, таких как Гарик Харламов, Марина Федункив, Нурлан Сабуров, Михаил Галустян, Екатерина Варнава и другие.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вёл программу КВН, став символом юмора и сатиры в России и за её пределами», — сообщили в официальных соцсетях Клуба весёлых и находчивых.

Последние дни Александр Васильевич провёл в отделении паллиативной помощи московской больницы.

Масляков родился в Свердловске в 1941 году. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994), народный артист Чеченской Республики (2017). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».