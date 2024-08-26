Скончалась заслуженный учитель РФ Элеонора Закревская

На 78-м году ушла из жизни заслуженный учитель РФ, начальник отдела образования Дзержинского района Нижнего Тагила (1989–2010) Элеонора Иосифовна Закревская.

За 21 год работы начальником районного отдела образования она была инициатором, идейным вдохновителем и создателем инновационных школ, которые получили статус лицея № 51 и № 39, гимназии № 86. Элеонора Иосифовна — кавалер ордена «Дружбы народов», награждена медалями «За вклад в развитие образования», «За труды в просвещении», «За верность педагогической профессии».

По окончании Нижнетагильского педагогического института, попав в школу-новостройку № 41, она сразу сумела сплотить вокруг себя единомышленников. В школе появился первый кабинет английского языка, Клуб интернациональной дружбы. В школе № 39 она создала первый в районе кабинет внеклассной работы, вдохновила коллег на создание учительского хора, ребят на появление школьной агитбригады. Школа № 86, где Элеонора Иосифовна работала директором, получает звание «Школа образцового порядка», в ней с приходом Элеоноры Иосифовны появилась учительская агитбригада «Горящие сердца», музей космонавтики и многие другие нововведения.

Элеонора Закревская родилась в 1945 году. Послевоенное детство, скитание по военным гарнизонам, но всегда в её душе жили патриотизм и огромное желание творить добро. Большое сердце Элеоноры Иосифовны всегда было наполнено благодарностью судьбе за встречи, возможности и людей. Именно поэтому её ученики уверенно говорят: для нас она всегда жива и все наши дела мы соотносили и соотносим с ней, с её взглядом на события и её жизненным кредо: «Светить всегда! Светить везде! И только вперёд! Ни дня на месте!»

«В тагильском образовании много славных имён. Но сегодня мы потеряли легенду. Ушла целая эпоха жизни школ Дзержинского района. Ушёл человек, определивший собой направление развития образования района на многие годы вперёд», — говорят коллеги из управления образования.

«Мама о себе вспоминала в последнюю очередь. Её девиз — светить другим! Всегда до позднего вечера в гуще событий, всегда среди людей, всегда впереди. Самые большие требования — к себе. Не жалела себя нисколько во имя большой общей цели», — вспоминает сын Игорь.

Прощание с Элеонорой Иосифовной состоится 27 августа в 15:30 в большом зале похоронного дома «Реквием» по адресу: улица Челюскинцев, 47.