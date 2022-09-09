Скончалась королева Великобритании Елизавета II 

Вечером 8 сентября на 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Ранее в заявлении Букингемского дворца говорилось, что королева Елизавета II находится под медицинским наблюдением, врачи были обеспокоены её состоянием после утреннего обследования.

Напомним, что её супруга Филиппа, герцога Эдинбургского, не стало весной 2021 года. Елизавета II правила Великобританией более 70 лет. Сейчас ближайшим наследником королевского престола является её старший сын Чарльз, принц Уэльский.