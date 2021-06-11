Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Лесном

Число жертв аварии с автобусом в Лесном увеличилось до 7 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области.

«Вчера вечером скончалась женщина, которая была доставлена вертолётом в ГКБ № 23», — уточнил официальный представитель Минздрава Константин Шестаков.

Также стало известно, что расследованием причин резонансной аварии займётся Следственный комитет, все материалы накануне были переданы из полиции в СК.

Напомним, утром 10 июня в Лесном водитель автобуса сбил людей при въезде на территорию предприятия. Шесть человек погибли на месте.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что у автобуса отказали тормоза, он сбил людей при въезде на территорию предприятия. Водитель пояснил инспекторам ГИБДД, что у автобуса отказали тормоза. Двигаясь по маршруту с 50 пассажирами в салоне, при проезде Т-образного перекрёстка водитель съехал с дороги, на большой скорости протаранил ворота предприятия и наехал на сотрудников, которые шли с работы. В настоящее время водитель задержан, против него возбуждено уголовное дело.