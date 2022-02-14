ŠKODA в Нижнем Тагиле приглашает на видеопрезентацию обновлённого ŠKODA KODIAQ

Впечатления особенно ценны, если ими можно поделиться с близкими. Вместе открывать новое каждый день и создавать яркие моменты вам поможет обновлённый ŠKODA KODIAQ – надёжный спутник в любой поездке, будь то путешествие по неизведанным маршрутам или обычный семейный выезд на природу.

Благодаря третьему ряду сидений вы можете комфортно расположиться в просторном салоне ŠKODA KODIAQ и разделить яркие впечатления со всеми, кто рядом.

С матричными LED-фарами путешествовать легко можно даже ночью. Двухспицевый руль и цифровая приборная панель помогут контролировать уверенное движение навстречу приключениям. А динамические указатели поворота обеспечат дополнительную безопасность во время манёвров.

Приглашаем вас познакомиться поближе с обновленным ŠKODA KODIAQ на видеопрезентации модели, которая пройдёт с 21 по 25 февраля на официальном сайте, или в официальном сообществе в Instagram.

Присоединяйтесь к нам и будьте в числе первых, кто узнает о всех изменениях и преимуществах этой модели. Мы расскажем вам об обновлённом дизайне, превосходных характеристиках, внедорожных качествах, практичности и безопасности, высокотехнологичных ассистентах помощи водителю, умных функциональных решениях Simply Clever, специальных версиях Sportline и Laurin&Klement и многом другом.

Присоединяйтесь, будет очень интересно!

Дополнительная информация по телефону: +7 (3435) 471-234.

Сайт: europa-auto-nt.ru

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