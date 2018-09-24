Понятия автомобиль и бензин неразрывно связаны. Без одного невозможно движение другого. Именно поэтому до конца сентября мы дарим вам 1000 литров бензина при покупке ŠKODA RAPID!

ŠKODA RAPID — удивительный автомобиль. На него не так просто навесить ярлык! Можно назвать эту модель молодёжной? Несомненно! Яркая и стильная машина с отточенной управляемостью и динамичным характером не оставит равнодушными молодых покупателей. Подходит ли RAPID для людей среднего возраста? Ещё как! Они обязательно оценят сдержанное благородство кристаллического дизайна, на который оказали влияние традиции чешского хрустального производства и пражская архитектура в стиле кубизм. Отвечает ли ŠKODA RAPID понятию «городской автомобиль»? Да, модель относится к компактному классу, при этом просторный салон и огромный багажник однозначно указывают, что RAPID отлично годится на роль семейной машины.

RAPID — самый доступный автомобиль ŠKODA из всех, что представлены в России, однако для него предусмотрены опции, обычно предлагаемые для машин более высокого класса. Какими бы ни были ваши ожидания, обновлённый ŠKODA RAPID наверняка превзойдёт их. Мы ждём именно Вас! Подробности акции в отделе продаж.

ŠKODA RAPID и 1000 литров бензина ждут вас в нашем автоцентре!

Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA

* Сроки проведения акции: 13 по 30 сентября 2018.

** Акция распространяется на автомобили ŠKODA Rapid из наличия.

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