ŠKODA. Безопасность. Дети

ŠKODA — семейный бренд, основным приоритетом которого является забота о своих клиентах. Для компании важны безопасность и комфортные условия для всех участников дорожного движения, в том числе маленьких. 10 лет назад ŠKODA запустила обучающий проект «ŠKODA КРОХА», благодаря которому дети младшего школьного возраста в игровой форме получают знания о правилах дорожного движения.

ŠKODA в Нижнем Тагиле ежегодно проводит мероприятие «ŠKODA КРОХА». И в эту субботу, 27 ноября, в 15:30 компания приглашает вас на семейный праздник, который пройдёт на ГЛК «Белая».

В игровой форме дети узнают, что такое светофоры, пешеходные переходы, как нужно себя вести при переходе через дорогу, какие правила дорожного движения нужно помнить всегда. В этом году на улицах и перекрёстках нашего города появится много вежливых маленьких пешеходов, точно знающих, как вести себя на дорогах.

Также гостей мероприятия ждут приятные подарки, викторины, конкурсы, запись на семейный тест-драйв, а маленькие «шкодоводы» смогут получить свои первые водительские удостоверения.

Проведём выходной на склоне горы Белой?

27 ноября (суббота) в 15:30 ГЛК «Белая»

Сайт: europa-auto-nt.ru

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