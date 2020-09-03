Скидки на лекарства до 40% в новой аптеке на Садовой, 2

На ул. Садовой, 2 открылась аптека «Живика». В честь открытия аптеки с 3 по 17 сентября скидки на популярные лекарства до 40%.

В период акции каждому покупателю будет начислено 50 рублей бонусами на карту Клиента. Воспользоваться бонусами можно будет с 17 по 30 сентября и оплатить до 25% стоимости товара в аптеке.



Новая аптека на ул. Садовой, 2



В сентябре во всех аптеках «Живика» действует акция по карте Клиента. Обладателей карты ждут скидки на лекарства, косметику и детские товары. Карта выдаётся бесплатно при покупке товаров по акции более чем на 500 рублей. Затем с каждой покупки безрецептурных препаратов на неё будут начисляться бонусы, которыми можно расплачиваться в аптеках сети.



Все аптеки теперь оснащены электронной витриной, где по названию препарата можно посмотреть наличие, дозировку, цены, сроки годности и акции на товар



Узнать наличие и цены на лекарства в интересующей аптеке, а также забронировать товар можно и заранее, на сайте. В течение часа вам придёт СМС о готовности заказа. Обратите внимание, что именно бронирование на сайте гарантирует сохранение цены на лекарство.

Режим работы аптек, условия доставки и бронирования заказов в аптеке есть на официальном сайте.

Подробности акций в соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube.

Получить консультацию по товарам можно, позвонив на горячую линию: (343) 216-16-16.

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