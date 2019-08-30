Скандальный храм Святой Екатерины в Екатеринбурге могут построить в сквере у стадиона «Динамо»

В Екатеринбурге 3 сентября пройдёт очередное заседание рабочей группы по подготовке опроса о размещении храма Святой Екатерины. Мэр города Александр Высокинский предложил внести в перечень возможных площадок для строительства сквер возле стадиона «Динамо».

Как сообщает ЕАН, 30 августа стало известно, что участок, где ранее располагалась телебашня, будет вычеркнут из списка предполагаемых площадок. Сейчас в перечне остаются территория на пересечении улиц Фурманова и Белинского, а также участок рядом с бывшим приборостроительным заводом.

Ранее депутат Александр Колесников внёс предложение «о признании голосования об исключении из перечня площадок для строительства сквера у Театра драмы недействительным». В настоящее время данный вопрос с повестки предстоящего заседания не снят.