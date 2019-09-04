СК завёл дело после смерти 12-летней россиянки в Турции

Следственный комитет завёл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смерти 12-летней девочки из Петербурга в Турции, сообщается на сайте ведомства. Дело находится под контролем председателя СК Александра Бастрыкина, его завели по статье 238 УК РФ.

По предварительной информации, во время купания руку девочки засосало в трубу бассейна и она не могла её вытащить, из-за чего провела под водой более пяти минут и впоследствии умерла в больнице. По версии следствия, сотрудники отеля в турецком Бодруме не обеспечили безопасное использование бассейна, в результате чего девочка погибла.

Также СК завёл дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей после гибели в Турции 16-летней жительницы Красноярского края.

Помимо этого, ведомство проводит проверку обстоятельств получения травм на отдыхе в Турции 19-летней жительницы Москвы и девочки 2013 года рождения, из-за которых они погибли.