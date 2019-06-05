СК завёл дело из-за отказа турбазы под Нижним Новгородом принять школьников с ВИЧ

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело из-за отказа турбазы принять группу детей с ВИЧ, сообщили в муниципальном управлении СК.

Дело заведено по ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина). По информации следователей, в начале мая благотворительный фонд забронировал с 7 по 9 июня места для детей с ВИЧ на базе отдыха «Спортивная деревня "Новинки"», позже организаторы поездки внесли аванс за проживание. Однако 2 июня представители турбазы отказались принять группу из-за того, что у детей ВИЧ, и вернули деньги.

«На мои возражения и объяснения, что это дети и вирус не передаётся воздушно-капельным путём, что все детки на лечении, мне ответили, что всё понимают, но, мол, "у нас свои дети"», — рассказала директор фонда, организовавшего поездку.

В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области ранее также начали проверку. Там заявили, что проведут семинар для сотрудников деревни «Новинки» о способах передачи ВИЧ.