СК выпустил спецрепортаж о митингах в Москве (ВИДЕО)

Следственный комитет России на фоне акций протеста в Москве на своём официальном YouTube-канале выложил специальный репортаж под названием «Время принимать решение».

«Столичные массовые беспорядки — одна и та же схема, схожий сценарий. Всё становится очевидным для следователей, которые детально вникают во все обстоятельства произошедшего. Кто становится их участниками и чем они объясняют свои действия? Что толкает некоторых из участников массовых беспорядков и акций на нарушение общественного порядка, а кого-то и на преступление, как это было в июле 2019 года? Как складывается судьба тех, кто был задержан и осуждён за преступления, совершённые в ходе аналогичных событий прошлых лет? Ответы на эти вопросы в спецрепортаже», — говорится в анонсе к видео.

Сюжет длится чуть более четырёх минут. Он начинается с рассказа о молодом человеке, отбывшем срок за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время антикоррупционного митинга 26 марта 2017 года. Голос за кадром сообщает, что сейчас этот человек «решил начать жизнь с чистого листа» и о случившемся говорить не хочет, лицо молодого человека скрыто.

Авторы сюжета уверяют, что митинги на Болотной площади, протесты в 2017 году и нынешние акции в столице делаются по одним схемам. Также в сюжете приведён комментарий директора НИИ социологии Марии Филь, который сводится к тому, что на митинги выходят молодые люди, у которых отсутствует критическое мышление. Подобные комментарии о митингах Филь и ранее давала ряду прокремлёвских СМИ. Также в спецрепортаже сказано, что эмоции часто выходят из-под контроля, а потом мирные протестующие не могут вспомнить, что их подтолкнуло к актам агрессии. При этом, предупреждают авторы сюжета, «основные кукловоды» не выходят на митинги.

Напомним, акции протеста начались в Москве после того, как на выборах в Мосгордуму не зарегистрировали почти никого из независимых кандидатов. Самым масштабным митингом стала согласованная акция оппозиции, которая прошла 10 августа на проспекте Сахарова. Она, под подсчётам «Белого счётчика», собрала 50 тыс. человек. По данным ГУ МВД Москвы, на акцию пришли 20 тыс. человек. Сами жёсткими задержаниями увенчалось несогласованное шествие, прошедшее 27 июля. После данной акции было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого под арестом сейчас находятся 14 человек.