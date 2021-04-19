СК возбудил уголовное дело после смерти подростка на Вагонке

В Нижнем Тагиле Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после смерти 17-летнего парня на улице Зари. Об этом АН «Между строк» сообщил собеседник из силовых структур. Также в крови несовершеннолетнего нашли следы наркотиков.

«Комсомольская правда» со ссылкой на свои источники пишет, что следователи изъяли телефон и ноутбук погибшего и сейчас планируют допросить его ближайший круг знакомых.

Напомним, утром 18 апреля с крыши девятиэтажного дома по адресу Зари, 85 упал 17-летний подросток. Сначала он оставался в сознании, но спустя время скончался в реанимобиле.