СК в тридцатый раз отказал жителю Оренбурга в возбуждении дела о пытках силовиками

Следственный комитет в 30-й раз отказался возбуждать уголовное дело по заявлению жителя Оренбурга Олега Ельчанинова, который утверждает, что в 2006 году сотрудники милиции в течение суток пытали его, выбивая признательные показания, сообщается на сайте «Комитета против пыток».

Ельчанинов обратился к правозащитникам 3 сентября 2007 года и рассказал им, что 2 декабря 2006 года его задержали сотрудники милиции по подозрению в совершении изнасилования. По словам Ельчанинова, в отделении полиции из него «выбивали показания»: «сначала один из милиционеров ударил его два раза бейсбольной битой по спине, после этого ему надели на голову пакет и перекрывали доступ воздуха, наносили удары ногами в грудь, били лицом о стол». Как вспоминал Ельчанинов, издевательства над ним продолжались около суток, однако он так себя и не оговорил.

Впоследствии сотрудники милиции доставили подозреваемого в городскую больницу, где врачи зафиксировали множественные телесные повреждения: ушибленные раны брови, кровоподтёки на груди, правом плече, правой щеке, правом и левом бедрах, спине, правой ягодице, вокруг обоих глаз, ссадину левой надбровной дуги, ссадины левого века.

Ещё находясь в СИЗО, Олег Ельчанинов подал заявление в прокуратуру о совершённом в отношении него преступлении, указав при этом фамилии троих сотрудников милиции, которые принимали участие в его избиении. Однако проверка по заявлению мужчины не привела к возбуждению уголовного дела против силовиков.

24 июня 2014 года Европейский суд коммуницировал жалобу Ельчанинова. Сразу после коммуникации следователи возобновили проверку жалобы Ельчанинова, однако уголовное дело так и не было возбуждено.