СК Свердловской области расследует гибель двух человек при пожаре в посёлке Совхозный 

В ночь на 21 сентября в посёлке Совхозный Белоярского городского округа в частном доме вспыхнул пожар, в котором погибли мужчина и женщина. Ещё трое жителей дома госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, сообщили в СК по Свердловской области.

В ходе тушения огня пожарные обнаружили тела 49-летнего мужчины и 21-летней женщины. С места происшествия в больницу с ожогами различной степени тяжести были доставлены 18-летняя девушка, 19-летний молодой человек и 9-летняя девочка. Как сообщил АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции ОВД Заречного установили личности погибших и пострадавших.

«Среди погибших два уроженца Узбекистана: 21-летняя женщина и 49-летний мужчина. В районную ЦРБ с ожогами различной степени тяжести доставлены два взрослых, которым 19 и 18 лет, и один 9-летний ребёнок. По предварительным данным, они уроженцы Таджикистана, им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Сыщики отрабатывают несколько рабочих версий пожара, в том числе короткое замыкание электропроводки. На месте ЧП работают представители МВД, МЧС и Следственного комитета», — отметил полковник Горелых.

По факту трагедии следственным отделом по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области проводится проверка. Сотрудники СК, криминалисты совместно с МЧС и полицией устанавливают обстоятельства трагедии.