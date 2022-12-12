СК «Спутник» на выезде разгромил «Энергию» из Рефтинского 

Во втором туре чемпионата Свердловской области по хоккею среди взрослых команд тагильский «Спутник» на выезде встречался с ХК «Энергия» из посёлка Рефтинский. Встреча закончилась со счётом 1:5 в пользу тагильчан. У «Спутника» по две шайбы на счету Владислава Невоструева и Сергея Курынова. Ещё один гол на себя записал Всеволод Самосудов. После двух игр тагильчане занимают третью строчку в турнирной таблице. Следующую встречу «Спутник» проведёт 17 декабря в Нижнем Тагиле с «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга. Начало игры в 14:00.