СК проверяет 134 уклониста от армии, задержанных на акции 27 июля

Следственный комитет России проводит доследственные проверки по фактам уклонения от службы в армии 134 участников несанкционированной акции, прошедшей 27 июля в Москве.

«Следственными органами СК РФ установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля 2019 года, есть 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы», — рассказала пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко.

По данным ТАСС, в следственные отделы уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 уклонистов.

В рамках проверок будет установлено наличие или отсутствие в их действиях признаков состава преступления, по статье об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы. При этом привлечение к уголовной ответственности не освобождает от прохождения службы в армии.