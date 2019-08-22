СК предъявил жителю Верхней Салды обвинение в убийстве собутыльника (ФОТО)

Следственным отделом по городу Верхняя Салда СК России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам дела, 9 августа в квартире дома по улице Энгельса в Верхней Салде неработающий 51-летний местный житель, ранее судимый за убийство, нанёс 46-летнему знакомому несколько ножевых ранений в шею, отчего пострадавший погиб на месте.

«По данным следствия, мотивом преступления послужила личная неприязнь. Непосредственно перед убийством между обвиняемым и пострадавшим произошла драка, в ходе которой потерпевший стал угрожать обвиняемому ножом. В ответ на это обвиняемый отобрал нож у своего оппонента и убил потерпевшего», — рассказали в СК.

О произошедшем в полицию сообщил хозяин жилища, который также находился в это время в квартире.

«Судом по ходатайству органов Следственного комитета в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, подозреваемому, полностью признавшему свою вину, уже предъявлено соответствующее обвинение, предусматривающее вплоть до 15 лет лишения свободы», — отметили в Следственном комитете.

В настоящее время следователем СКР продолжается выполнение мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.