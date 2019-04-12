СК предложил исключить лишение свободы из статьи УК о врачебных ошибках

В новой уголовной статье для врачей предложили ввести наказание, не связанное с лишением свободы, сообщается на сайте Следственного комитета. Альтернативные меры наказания будут вводиться за неумышленные преступления.

Ведомство ведёт работу по подготовке новой статьи вместе с Национальной медицинской палатой.

Наказание, не связанное с лишением свободы, предложили в связи с позицией палаты о том, что «за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме».

Ввести новую уголовную статью для врачей Следственный комитет предложил в июле прошлого года, её проработкой СК также занимался вместе с представителями медицинского сообщества. В ней будет вводиться ответственность за ненадлежащее оказание медицинской помощи и сокрытие нарушения оказания медицинской помощи.

В ноябре 2018 года Минздрав предлагал ввести ответственность для врачей, которые отговаривают родителей от вакцинации детей.