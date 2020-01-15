СК обнаружил преступное сообщество в банке из первой сотни

Следственный комитет России (СКР) выявил преступное сообщество в Росэнергобанке, который ранее входил в первую сотню банков страны, сообщил ТАСС исполняющий обязанности руководителя ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов.

По данным следствия, «лица, обладающие знаниями в банковском деле, объединились в преступное сообщество в целях хищения крупных сумм». По информации Стрижова, они приобрели Росэнергобанк через фиктивные компании у фактического собственника и бенефициара после того, как у кредитной организации появилась скрытая «финансовая дыра» более чем на 20 млрд рублей за счёт ранее выданных заведомо невозвратных кредитов.

Следователи полагают, что новые владельцы банка не хотели быть на публике для своей безопасности, поэтому не приобретали акции банка в личную собственность, общались лишь с ограниченным числом участников преступного сообщества, а также не оформлялись в штат банка и не наделялись служебными полномочиями, но они получили право доступа ко всем внутренним документам деятельности банка. На руководящие должности в подразделения кредитной организации они назначили номинальные лица, среди которых были ранее судимые и не имеющие постоянного источника дохода. При трудоустройстве они предоставили поддельные паспорта на чужие имена.

«Номинальных руководителей перевезли в Москву из различных регионов России, разместили в специально арендованном жилье, им была предоставлена одежда строгого стиля, соответствующая статусу руководящих работников банка, и осуществлялся контроль за их ежедневным посещением рабочих мест для создания видимости работы», — сообщил Стрижов.

Следствие также установило, что от имени номинальных руководителей совершались заведомо невыгодные сделки и финансовые операции по хищению денег, которые переводились на фиктивные компании и обналичивались.

«В настоящее время завершено расследование многоэпизодного мошенничества с использованием московской кредитной организации КБ РЭБ», — сказал и. о. руководителя ГСУ СКР по Москве.

Он отметил, что к уголовной ответственности привлечено 11 человек, которым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Организатором группы СКР считает бывшего президента банковской группы «Рост» Артёма Хенкина. Помимо него, в рамках расследования было задержано девять фигурантов, в том числе бывший и. о. председателя правления Росэнергобанка Виталий Сухов и член совета директоров банка Мария Маклакова. Хенкин с 2018 года находится в международном розыске.

Напомним, лицензия у Росэнергобанка, входившего в первую сотню российских банков по величине активов, была отозвана 10 апреля 2017 года. Одной из причин стало то обстоятельство, что Центробанк выявил в его отчётности недостоверные сведения. При этом регулятор оценил бизнес-модель кредитного учреждения как крайне рисковую.