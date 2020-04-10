СК обнаружил хищения на 30 млн рублей при разработке роботов-разведчиков

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) разрабатывает дело о хищении бюджетных средств, которые были выделены на разработку и создание роботов-разведчиков, пишет «Коммерсантъ».

Следователи, разбираясь в объединённом деле, выяснили, что было похищено в общей сумме около 30 млн рублей в рамках двух контрактов с Минобороны на создание и обслуживание боевых роботов.

«Первым и пока единственным обвиняемым в хищениях стал Евгений Хлебтиков — заместитель гендиректора СЕТ-1, компании-разработчика, в частности, миниатюрного робота-разведчика "Сфера"», — пишет издание.

Хлебтикову предъявили обвинения в злоупотреблении полногмочиями. Минобороны было признано потерпевшей стороной и заявило иск об ущербе на 29,1 млн рублей. Предприниматель свою вину не признаёт, а представители защиты обвиняемого не стали комментировать уголовное дело.