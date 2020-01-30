СК назвал причину смерти младенца, которого жительница Талицы постирала в машине

Новорождённый ребёнок, которого его мать, 31-летняя жительница Талицы, постирала в стиральной машине, был жив на момент, когда его туда положили, со ссылкой на источник в Талицком отделе следственного управления СКР по Свердловской области пишет Znak.com.

Согласно выводам судмедэкспертов, обследовавших тело, смерть младенца наступила от сочетания травм, несовместимых с жизнью, в том числе речь идёт об асфиксии вследствие утопления. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать о том, чтобы отправить мать новорождённого на психолого-психиатрическую экспертизу — необходимо установить, является ли она вменяемой и страдает ли расстройством личности.

Напомним, о происшествии вечером 25 января сообщил паблик «Инцидент Талица» в соцсети «ВКонтакте».

«Нам стало известно, что вчера в Талице произошёл случай, который до сих пор не укладывается в голове. У одной таличанки начались преждевременные роды дома. По версии женщины, ребёнок родился мёртвым. Есть и такая информация, что женщина постирала его в машинке-автомате», — отмечено в сообщении.

31-летнюю роженицу зовут Надежда, она работает парикмахером и уже воспитывает троих детей: старший сын — от первого брака, две младшие девочки — от второго. Ребёнок, родившийся 23 января, тоже девочка.

По факту произошедшего в отношении матери новорождённого Талицким отделом СУ СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 106 УК РФ («Убийство матерью новорождённого ребёнка»).