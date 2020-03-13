СК начал проверку после смерти мальчика от менингококковой инфекции в одной из больниц Екатеринбурга

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга Следственный комитет начал проверку по факту смерти полуторагодовалого Дамира в детской городской больнице № 11: мальчик больше недели был в коме, а накануне у него остановилось сердце, пишет E1.ru.

Ребенку стало плохо вечером 4 марта — у него поднялась температура, родители вызвали скорую помощь. Когда приехали медики, у Дамира уже начались судороги. Ребёнка госпитализировали, сделали укол, ему стало немного лучше, но потом его состояние ухудшилось и он впал в кому.

Родители мальчика считают, что медики не смогли своевременно помочь их сыну, установить верный диагноз. Они планируют подавать исковое заявление в суд. Сейчас родители ищут адвоката, чтобы подать иск. В том, что случилось с их сыном, они винят медиков.

Собственную проверку проводил Минздрав, но результаты родителям пока не сообщили.