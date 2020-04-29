СК начал проверку после публикаций СМИ о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной

Следственный комитет РФ начал проверку после того, как в СМИ была опубликована информация о том, что у члена Совета Федерации Елены Мизулиной имеется двойное гражданство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Как рассказала Мизулина, в середине января она направила запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой о проведении проверки по факту сознательного распространения фейковой и клеветнической информации. В заявлении речь шла о телеграм-канале «Небожена» и ряде СМИ, опубликовавших эту информацию.

«Генеральная прокуратура направила эти материалы в МВД России. В ходе проведения проверки ГУ МВД России по г. Москве были установлены признаки преступлений, предусмотренных статьями 128.1 (клевета) и 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ», — пояснила сенатор.

Мизулина считает, что распространение этой «лживой информации» — попытка дискредитировать не только её лично, но и весь российский парламент.