СК начал проверку после публикации видео избиения детей педагогом коррекционной школы в Москве (ВИДЕО)

СК Москвы проверяет видеозапись, на которой видно, как педагог коррекционной школы бьёт учеников. Видео 15 октября опубликовал телеграм-канал Baza.

«Из видео, размещённого в телеграм-канале, следует, что педагог одной из коррекционных школ в центре Москвы грубо обращалась с малышами, била их и толкала. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — заявила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Как пишет Baza, психолог коррекционной школы № 2124 заметила синяки у учащихся. Она заподозрила, что детей истязает педагог Екатерина Тураносова, а чтобы подтвердить свои догадки, наняла частного детектива, который установил камеры в кабинете учителя.

По данным издания, Тураносова уволена, но при этом женщина отрицает, что на видео она. Родители пятерых школьников уже написали заявления на учителя. Та, в свою очередь, написала встречное заявление, с просьбой привлечь ответственного за незаконную видеосъёмку в своём кабинете.