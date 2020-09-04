СК начал проверку по факту обнаружения у больницы в Каменске-Уральском мёртвого человека

Следственный отдел по Каменску-Уральскому СКР организовал проверку по факту обнаружения тела 35-летнего мужчины на территории городской больницы, со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Свердловской области пишет Znak.com.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, поскольку телесных повреждений обнаружено не было. В СК при этом не уточнили, был ли погибший пациентом медучреждения, добавив, что этот вопрос выясняется. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по региону.

В самой больнице не смогли прокомментировать инцидент, сославшись на занятость заместителя главного врача.