СК начал проверку из-за смерти 31-летнего жителя Екатеринбурга в магазине

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга регионального СУ СКР проводит доследственную проверку в связи со смертью 31-летнего мужчины в магазине, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следователей, инцидент произошёл 11 мая — мужчине неожиданно стало плохо. Очевидцы пытались оказать ему помощь, а также вызвали скорую. Но пострадавшего не удалось спасти, он умер. E1.ru со ссылкой на очевидцев пишет, что мужчина успел сообщить, что с детства болеет астмой. Также прохожие заявили, что скорая помощь ехала на вызов долго.

В администрации скорой помощи также прокомментировали инцидент: сначала вызов был оценён как неотложный, поэтому бригаду врачей направили не сразу, поскольку в этот момент все машины скорой помощи были на экстренных вызовах. В частности, пять машин скорой уехали на ДТП в центре Екатеринбурга, где автомобиль вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов, шесть человек пострадали.

«Изначально вызов к нам поступил в неотложной форме, диспетчер оперативного отдела начала искать бригаду, которой его передать. Было сказано, что у человека приступ астмы (к сожалению, из-за погодных условий и смога количество таких вызовов увеличилось), поэтому вызов какое-то время находился в оперативном отделе. Все бригады были заняты обслуживанием ранее принятых экстренных вызовов. Позднее был ещё один звонок и вызов был переквалифицирован в экстренный. Бригада приехала через 15 минут после того, как ей дали этот вызов. Никакого нарушения здесь нет», — заявили в ведомстве.

По словам источника E1.ru, причиной смерти мужчины стала не бронхиальная астма — у погибшего были и другие заболевания, именно поэтому ему не помог небулайзер. Однако родные по-прежнему считают, что Андрей умер от астмы.