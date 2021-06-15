СК начал проверку инцидента на карьере под Карпинском, где подростка ударило током на водоёме

Следственный отдел Краснотурьинска проводит доследственную проверку после того, как 14-летний подросток получил удар током на затопленном известняковом карьере под Карпинском, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По предварительным данным, подросток залез на металлическое строение, задел провод проходящей рядом линии электропередач и после удара потерял сознание и упал в воду.

Инцидент произошёл днём 11 июня. Установлено, что дети купались в карьере и прыгали в воду с сооружения, обеспечивающего подачу воды в расположенный рядом коллективный сад «Земляничка». Люди, которые находились рядом, вытащили подростка и вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные мероприятия и доставили ребёнка в больницу.

Позже стало известно, что подросток вышел из комы, но по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Врачи ввели его в медикаментозный сон, сообщила E1.ru врач-реаниматолог Полина Капустина.