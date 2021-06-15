СК начал проверку инцидента на карьере под Карпинском, где подростка ударило током на водоёме

Следственный отдел Краснотурьинска проводит доследственную проверку после того, как 14-летний подросток получил удар током на затопленном известняковом карьере под Карпинском, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
По предварительным данным, подросток залез на металлическое строение, задел провод проходящей рядом линии электропередач и после удара потерял сознание и упал в воду.
Инцидент произошёл днём 11 июня. Установлено, что дети купались в карьере и прыгали в воду с сооружения, обеспечивающего подачу воды в расположенный рядом коллективный сад «Земляничка». Люди, которые находились рядом, вытащили подростка и вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные мероприятия и доставили ребёнка в больницу.
Позже стало известно, что подросток вышел из комы, но по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Врачи ввели его в медикаментозный сон, сообщила E1.ru врач-реаниматолог Полина Капустина.
«Мальчик переведён на искусственную вентиляцию лёгких. Он вышел из комы и введён в искусственный медикаментозный сон, чтобы более комфортно была перенесена транспортировка. Выполнена интенсивная терапия. Сейчас ему будут проводить реабилитационные мероприятия уже в больнице № 9. Дальнейшее состояние мальчика зависит от его организма, то есть то, как он перенесёт постреанимационную болезнь. На данный момент его состояние стабильно тяжёлое», — рассказала медик.