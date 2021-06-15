Происшествия

СК начал проверку инцидента на карьере под Карпинском, где подростка ударило током на водоёме

15.06.2021 13:11

Следственный отдел Краснотурьинска проводит доследственную проверку после того, как 14-летний подросток получил удар током на затопленном известняковом карьере под Карпинском, сообщает  пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По предварительным данным, подросток залез на металлическое строение, задел провод проходящей рядом линии электропередач и после удара потерял сознание и упал в воду. 

Инцидент произошёл днём 11 июня. Установлено, что дети купались в карьере и прыгали в воду с сооружения, обеспечивающего подачу воды в расположенный рядом коллективный сад «Земляничка». Люди, которые находились рядом, вытащили подростка и вызвали скорую помощь. Медики провели реанимационные мероприятия и доставили ребёнка в больницу. 

Позже стало известно, что подросток вышел из комы, но по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Врачи ввели его в медикаментозный сон, сообщила E1.ru врач-реаниматолог Полина Капустина.

«Мальчик переведён на искусственную вентиляцию лёгких. Он вышел из комы и введён в искусственный медикаментозный сон, чтобы более комфортно была перенесена транспортировка. Выполнена интенсивная терапия. Сейчас ему будут проводить реабилитационные мероприятия уже в больнице № 9. Дальнейшее состояние мальчика зависит от его организма, то есть то, как он перенесёт постреанимационную болезнь. На данный момент его состояние стабильно тяжёлое», — рассказала медик.

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